На стрімінговій платформі HBO Max підбили перші підсумки роботи та назвали найпопулярніший серіал за кількістю переглядів. Ним став ситком "Друзі", який вже 25 років підкорює світ гумором та цікавою історією про молодих американців.

Відповідну інформацію опублікував журнал Variety. Виявляється, серіал "Друзі" і досі не втрачає своєї популярності серед кіноманів, адже ситком став найуспішнішим за кількістю переглядів. Показники в HBO Max оцінювали від початку роботи стрімінгової платформи – з травня 2020 року.

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До рейтингу найкращих серіалів за даними платформи також увійшли:

"Особисте життя"

"Теорія великого вибуху"

"Фатальний патруль"

"У пошуку"

"Досить близько"

Точних даних переглядів наразі в HBO Max не розсекречують. Однак, за інформацією ЗМІ, на онлайн-платформі зареєструвались понад 4,1 мільйона кіноманів.

Що відомо про серіал "Друзі"

Американський ситком "Друзі" переглянули мільярди людей у всьому світі. І хоч перші серії стрічки вийшли на екран у 1994 році, вона і досі може похизуватись успіхом.

За сюжетом, шестеро американців, які живуть у Нью-Йорку, намагаються налагодити своє особисте життя та заробити на своє проживання. Головні герої – Джої, Рейчел, Фібі, Рос, Моніка і Чендлер – потрапляють до курйозних ситуацій, якими залюбки діляться зі своїми друзями.

У травні 2020 року на HBO Max планували презентувати особливий епізод серіалу. Однак через пандемію коронавірусу зйомки перенесли, а прем'єру відклали до кінця року. Відомо, що всі головні актори серіалу зберуться в одній кімнаті та поділяться з глядачами секретами про зйомки ситкому, ключові сцени і приховані деталі "Друзів". Сценарію, як такого, автори проєкту не склали, відтак атмосфера на майданчику буде дуже особлива. Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Ліза Кудров, Меттью Перрі, Метт Леблан і Девід Швіммер підтвердили свою участь у зйомках, тому невдовзі відбудеться довгоочікуване возз'єднання зірок.