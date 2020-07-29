На стриминговий платформе HBO Max подвели первые итоги работы и назвали самый популярный сериал по количеству просмотров. Им стал ситком "Друзья", который уже 25 лет покоряет мир юмором и интересной историей о молодых американцах

Соответствующую информацию опубликовал журнал Variety. Оказывается, сериал "Друзья" до сих пор не теряет своей популярности среди киноманов, ведь ситком стал самым успешным по количеству просмотров. Показатели в HBO Max оценивали с начала работы стриминговои платформы – с мая 2020 года.

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В рейтинг лучших сериалов по данным платформы также вошли:

"Личная жизнь"

"Теория большого взрыва"

"Роковой патруль"

"В поиске"

"Достаточно близко"

Точных данных просмотров пока в HBO Max не рассекречивают. Однако, по информации СМИ, на онлайн-платформе зарегистрировались более 4,1 миллиона киноманов.

Что известно о сериале "Друзья"

Американский ситком "Друзья" пересмотрели миллиарды людей во всем мире. И хотя первые серии фильма вышли на экран в 1994 году, она до сих пор может похвастаться успехом.

По сюжету, шесть американцев, живущих в Нью-Йорке, пытаются наладить свою личную жизнь и заработать на свое проживание. Главные герои – Джои, Рэйчел, Фиби, Росс, Моника и Чендлер – попадают в курьезные ситуации, которыми охотно делятся со своими друзьями.

В мае 2020 году на HBO Max планировали представить особый эпизод сериала. Однако из-за пандемии коронавируса съемки перенесли, а премьеру отложили до конца года. Известно, что все главные актеры сериала соберутся в одной комнате и поделятся со зрителями секретами о съемках ситкома, ключевых сценах и скрытых деталях "Друзей". Сценария, как такового, авторы проекта не дали, поэтому атмосфера на площадке будет очень особенная. Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэттью Перри, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер подтвердили свое участие в съемках, поэтому вскоре состоится долгожданное воссоединение звезд.