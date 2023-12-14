Цього року Ханука розпочалася 7 грудня. А от про те, коли ж вона завершиться, розкаже 24 Канал. Залишилося зовсім мало часу.

Цікаво Коли відбудеться Ханука цього року: історія та головні традиції свята

Коли завершиться Ханука у 2023 році

Цього року Ханука завершується вже завтра, 15 грудня. Протягом восьми днів євреї ходили в гості, веселилися, вшановували Бога та готували смачні страви: картопляні оладки, млинці, деруни, пончики, які називаються суфганійот. Також вони утримувалися від роботи, посту та дієт.

Головною традицією єврейського свята є запалювання ханукії – це такий спеціальний свічник. Запалювати всі свічки одразу не можна. Щоденно потрібно додавати одну, поки не дійдете до останнього, восьмого дня Хануки.

Євреї розставляють свічки справа наліво, а запалюють – перед заходом сонця зліва направо. Вогонь повинен горіти щонайменше пів години. Цікаво, що забороняється використовувати світло від ханукії під час хатньої роботи.

Після того, як Ханука завершилася, потрібно спалити олію та гноти, які залишились від ханукії. Така традиція символізує перемогу євреїв над армією Антіоха. Тоді цар жорстоко притискав їхні права та знищував культуру. Коли народ здолав правителя, то піднявся на Храмову гору, де запалив вогонь. Сталося справжнє чудо, адже світло горіло протягом восьми днів.