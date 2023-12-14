В этом году Ханука началась 7 декабря. А вот о том, когда же она завершится, расскажет 24 Канал. Осталось совсем мало времени.

Интересно Когда состоится Ханука в этом году: история и главные традиции праздника

Когда завершится Ханука в 2023 году

В этом году Ханука завершается уже завтра, 15 декабря. В течение восьми дней евреи ходили в гости, веселились, чествовали Бога и готовили вкусные блюда: картофельные оладьи, блинчики, драники, пончики, которые называются суфганиот. Также они воздерживались от работы, поста и диет.

Главной традицией еврейского праздника является зажигание ханукии – это специальный подсвечник. Зажигать все свечи сразу нельзя. Ежедневно нужно добавлять одну, пока не дойдете до последнего, восьмого дня Хануки.

Евреи расставляют свечи справа налево, а зажигают – перед закатом слева направо. Огонь должен гореть не менее получаса. Интересно, что запрещается использовать свет от ханукии во время домашней работы.

После того как Ханука завершилась, нужно сжечь масло и фитили, оставшиеся от ханукии. Такая традиция символизирует победу евреев над армией Антиоха. Тогда царь жестоко ущемлял их права и уничтожал культуру. Когда народ одолел правителя, то поднялся на Храмовую гору, где зажег огонь. Случилось настоящее чудо, ведь свет горел в течение восьми дней.