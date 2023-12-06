Древний еврейский праздник продолжается 8 дней. Впервые его начали отмечать во 2 веке до н.э. Тогда освободили и очистили Храм после восстания Хашмонеев против царя Антиоха IV. Об истории, традициях праздника, а также о том, когда его будут отмечать в этом году, читайте на сайте 24 Канала.

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Когда Ханука 2023 года: история праздника

В этом году Хануку будут отмечать с 7 по 15 декабря. То есть уже завтра – первый день одного из главных еврейских праздников.

История Хануки достаточно интересна. В древние времена, еще до нашей эры, евреи перешли под власть Александра Македонского. Сделали это по своей воле. Ведь он уважал евреев и не вмешивался в их дела. Однако впоследствии царь умер. После его смерти государством начали править египтяне, а затем греки.

Культуры этих народов постепенно омрачали иудейскую. А когда к власти пришел Антиох Эпифан, то права евреев начали жестоко притеснять. Новый царь приказал разграбить храм, а важную для евреев книгу, Тору, вообще запретить. Также он назвал Иерусалим своим именем.

В то время жила семья Маккавеев. Однажды они выступили против порядков новой власти. Люди собрали большую армию и напали на греческое войско. Прошло три года, когда повстанцам удалось освободить Иерусалим.

Традиции Хануки

В период Хануки евреи зажигают специальные ханукальные свечи. Каждый день количество свечей меняется. В первый – ставят одну, во второй – две и так далее. Свечи зажигают слева направо, а также используют специальный светильник – Шамаш. Подсвечник, который называется ханукия, ставят на подоконник.

Евреи не постятся во время Хануки. Восемь дней нужно веселиться и вкусно есть. Одним из главных блюд этого еврейского праздника являются пончики с фруктами или шоколадом, которые изрядно посыпают сахарной пудрой.

Пончики, которые едят на Хануку / Фото Canva

Во время Хануки у детей имеют каникулы в школах. Поэтому взрослые организуют для них разные концерты и другие веселые развлечения.