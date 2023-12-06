Давнє єврейське свято триває 8 днів. Вперше його почали відзначати у 2 столітті до нашої ери. Тоді звільнили та очистили Храм після повстання Хашмонеїв проти царя Антіоха IV. Про історію, традиції свята, а також про те, коли його відзначатимуть цього року, читайте на сайті 24 Каналу.

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Коли Ханука 2023: історія свята

Цього року Хануку відзначатимуть з 7 до 15 грудня. Тобто вже завтра – перший день одного з головних єврейських свят.

Історія Хануки досить цікава. У давні часи, ще до нашої ери, євреї перейшли під владу Олександра Македонського. Зробили це з власної волі. Адже він поважав євреїв та не втручався в їхні справи. Однак, згодом цар помер. Після його смерті державою почали правити єгиптяни, а потім – греки.

Культури цих народів поступово затьмарювали юдейську. А коли до влади прийшов Антіох Епіфан, то права євреїв почали жорстоко утискати. Новий цар наказав розграбувати храм, а важливу для євреїв книгу, Тору, взагалі заборонити. Також він назвав Єрусалим своїм іменем.

В ті часи жила сім'я Маккавеїв. Одного разу вони виступили проти порядків нової влади. Люди зібрали велику армію та напали на грецьке військо. Пройшло три роки, коли повстанцям вдалося звільнили Єрусалим.

Традиції Хануки

Під час періоду Хануки євреї запалюють спеціальні ханукальні свічки. Кожного дня кількість свічок змінюється. В перший – ставлять одну, у другий – дві й так далі. Свічки запалюють зліва направо, також використовують спеціальний світильник – Шамаш. Свічник, який називається ханукія, ставлять на підвіконня.

Євреї не постять під час Хануки. Вісім днів потрібно веселитися та смачно їсти. Одною з головних страв цього єврейського свята є пончики з фруктами або шоколадом, які добряче посипають цукровою пудрою.

Пончики, які їдять на Хануку / Фото Canva

Під час Хануки діти мають канікули у школах. Тому дорослі організовують для них різноманітні концерти та інші веселі розваги.