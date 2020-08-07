В Україні готуються до прем'єри першого повномасштабного мультфільму, який відповідає стандартам Disney – "Гуллівер повертається". Поки представники "95 кварталу" опублікували перший офіційний трейлер, який підкорив кумедними кадрами.

Що відомо про створення "Гуллівер повертається"

2020 рік буде для "95 кварталу" дуже успішним. Студія запланувала зйомки кількох телепроєктів, які вже привернули увагу кіноманів. "Папік 2", "18-річний олігарх", "Втікачі" – це далеко не весь список стрічок, які планують дозняти до кінця року. Та і для маленьких кіноманів підготували особливу стрічку – мультфільм "Гуллівер повертається".

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За словами авторів проєкту, карколомні пригоди головних героїв, поєднані з гумором, зможуть підкорити глядачів. Окрім цього, мультфільм "Гуллівер повертається" порушить важливі соціальні та навіть політичні теми.

Створення мультфільму анонсували ще у 2015 році, коли презентували перший тизер проєкту. Згодом до продакшну залучили не тільки українських спеціалістів, але й іноземних.

Сюжет мультфільму

Наразі у мережі опублікували перший офіційний трейлер до мультфільму "Гуллівер повертається". Ролик розкрив кілька секретів майбутньої новинки кіно.

За сюжетом, Гуллівер отримує листа від жителів Ліліпутії. Їхній край перебуває у страшному занепаді, тому допомога мудрого велетня їм не завадить. Ускладнює ситуацію в Ліліпутії ще й їхній глава: трон посів недалекоглядний бовдур, який приймає необдумані рішення, що шкодять всім жителям.

Гуллівер з друзями Марсі, Фрелоком та мишеням Пі вирушають у захопливу мандрівку, де на кожному кроці чатують небезпеки та курйози. Та чи допоможе велетень Ліліпутії і чи зможе він вирішити власні проблеми – глядачі побачать вже 24 грудня. Саме на цю дату запланована прем'єра "Гуллівер повертається".

Дивіться трейлер до мультфільму "Гуллівер повертається": відео