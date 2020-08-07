В Украине готовятся к премьере первого полномасштабного мультфильма, который соответствует стандартам Disney – "Гулливер возвращается". Пока представители "95 квартала" опубликовали первый официальный трейлер, который покорил забавными кадрами.

Что известно о создании "Гулливер возвращается"

2020 год будет для "95 квартала" очень успешным. Студия запланировала съемки нескольких телепроектов, которые уже привлекли внимание киноманов. "Папик 2", "18-летний олигарх", "Беглецы" – это далеко не весь список лент, которые планируют доснять до конца года. Да и для маленьких киноманов подготовили особую ленту – мультфильм "Гулливер возвращается".

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По словам авторов проекта, головокружительные приключения главных героев в сочетании с юмором смогут покорить зрителей. Кроме того, мультфильм "Гулливер возвращается" поднимет важные и даже политические темы.

Создание мультфильма анонсировали еще в 2015 году, когда презентовали первый тизер проекта. Впоследствии к продакшну привлекли не только украинских специалистов, но и иностранных.

Сюжет мультфильма

Сейчас в сети опубликовали первый официальный трейлер к мультфильму "Гулливер возвращается". Ролик раскрыл несколько секретов будущей новинки кино.

По сюжету, Гулливер получает письмо от жителей Лилипутии. Их край находится в страшном упадке, поэтому помощь мудрого великана им не помешает. Осложняет ситуацию в Лилипутии еще и их глава: трон занял недальновидный дурак, который принимает необдуманные решения, что вредят всем жителям.

Гулливер с друзьями Марси, Фрелоком и мышонком Пи отправляются в увлекательное путешествие, где на каждом шагу подстерегают опасности и курьезы. Но поможет ли великан Лилипутии и сможет ли он решить собственные проблемы – зрители увидят уже 24 декабря. Именно на эту дату запланирована премьера "Гулливер возвращается".

Смотрите трейлер к мультфильму "Гулливер возвращается": видео