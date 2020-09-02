У мережі активно обговорюють двійника успішної американської 24-річної моделі Кендалл Дженнер. Користувачі знайшли дівчину, яка неабияк схожа на модель з сімейства Кардашян. Нею виявилася 29-річна грузинська блогерка та модель Теона Чачуа.

29-річна дівчина окрім ведення блогу в інстаграмі, працює торговим представником, пише Daily Mail.

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Б'юті-блогерка Теона Чачуа завела інстаграм у 2018 році. Вже тоді дівчина зрозуміла, що є дуже схожою на світову знаменитість Кендалл Дженнер. За словами дівчини, її зупиняли на вулицях, аби зробити з нею фото.

З того часу, як я почала публікувати відео та фото, люди стали писати в коментарях, що я виглядаю точно, як вона. Мені приємно, що мене порівнюють з кимось настільки красивим,

– зазначила Теона.

Чачуа не робила жодних пластичних операцій, та й Кендалл Дженнер не є її кумиркою. Її схожість з моделлю – всього лише риси обличчя дані їй від природи.

Дівчина не вважає себе дуже схожою на Кендалл Дженнер, але не заперечує того факту, що така порівнюваність в мережі зробила її популярнішою та впевненішою в собі.



Кендалл Дженнер і Теона Чачуа

Чоловік Теони ставиться до ситуації з гумором. Дружину він називає далекою родичкою сімейства Кардашян-Дженнер.

На інстаграм-акаунт Теони Чачуа підписано майже 94 тисячі людей, втім щодня кількість підписників збільшується.

Що публікує в інстаграмі Теона Чачуа