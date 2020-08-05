За інформацією LifeStyle24, американська модель Кендалл Дженнер вже в середині жовтня розпочне співпрацю з українським фотографом Давидом Дубницьким. Ще навесні Давид повинен був прилетіти в Лос-Анджелес для проведення зйомок, але вони були перенесені на осінь у зв'язку з пандемією коронавірусу.

23-річна представниця сім'ї Кардашян є однією з найвідоміших моделей у світі. У 2018 році Кендалл заробила 22,5 мільйона доларів і перемогла в рейтингу найбільш високооплачуваних моделей планети.

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Частину доходів Дженнер отримує від роботи на подіумі, ще частину – від співпраці зі світовими брендами (Adidas, Calvin Klein, Estee Lauder). Крім цього зірка успішно монетизує свій аккаунт в Instagram, де має 135 мільйонів передплатників і займає 14-е місце у світі за цим показником.

У Давида Дубницького 1,1 мільйон передплатників на сторінці в Instagram і його фото дійсно заворожують. Давид живе в Дніпрі, але за родом діяльності багато подорожує. У 2019 році українець знімав і викладав майстер-класи з фотографії у 22 країнах світу на чотирьох континентах – в Нью-Йорку, Мехіко, Шанхаї, Лондоні, Амстердамі, Тель-Авіві.



Давид Дубницький фотографуватиме Кендалл Дженнер / Фото з Instagram

Його називають королем жанрового портрета з елементами еротики. Крім приватних творчих фотосесій Дубницький так само знімає і великі комерційні проєкти для світових брендів. У березні нинішнього року Давид запустив власний додаток для Android і iOS – NYMF.

"У своїх фото я візуалізую мрії і фантазії людей", – лаконічно пояснює своєї успіх Дубницький.



Дубницького називають королем еротики / Фото з Instagram

Оцінили фото українця і менеджери Дженнер. Причому, за нашою інформацією, Кендалл особисто стверджувала фотографа для свого чергового бізнес-проєкту.



Фотографія Давида Дубницького / Фото з Instagram