По информации LifeStyle24, американская модель Кендалл Дженнер уже в середине октября начнет сотрудничество с украинским фотографом Давидом Дубницким. Еще весной Давид должен был прилететь в Лос-Анджелес для проведения съемок, но они были перенесены на осень в связи с пандемией коронавируса.

23-летняя представительница семьи Кардашян является одной из самых известных моделей в мире. В 2018 году Кендалл заработала 22,5 миллиона долларов и победила в рейтинге самых высокооплачиваемых моделей планеты.

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Часть доходов Дженнер получает от работы на подиуме, еще часть – от сотрудничества с мировыми брендами (Adidas, Calvin Klein, Estee Lauder). Кроме того, звезда успешно монетизирует свой аккаунт в Instagram, где имеет 135 миллионов подписчиков и занимает 14-е место в мире по этому показателю.

У Давида Дубницкого 1,1 миллиона подписчиков на странице в Instagram и его фото действительно завораживают. Давид живет в Днепре, но по роду деятельности много путешествует. В 2019 году украинец снимал и выкладывал мастер-классы по фотографии в 22 странах мира на четырех континентах – в Нью-Йорке, Мехико, Шанхае, Лондоне, Амстердаме, Тель-Авиве.

Давид Дубницкий будет фотографировать Кендалл Дженнер / Фото с Instagram

Его называют королем жанрового портрета с элементами эротики. Кроме частных творческих фотосессий Дубницкий так же снимает и коммерческие проекты для мировых брендов. В марте нынешнего года Давид запустил собственное приложение для Android и iOS – NYMF.

"В своих фото я визуализирую мечты и фантазии людей", – лаконично объясняет своей успех Дубницкий.

Дубницкого называют королем эротики / Фото с Instagram

Оценили фото украинца и менеджеры Дженнер. Причем, по нашей информации, Кендалл лично утверждала фотографа для своего очередного бизнес-проекта.



Фотография Давида Дубницкого​ / Фото з Instagram