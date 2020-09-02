В сети активно обсуждают двойника успешной американской 24-летней модели Кендалл Дженнер. Пользователи нашли девушку, которая очень похожа на модель из семейства Кардашян. Ею оказалась 29-летняя грузинская блогерша и модель Теона Чачуа.

29-летняя девушка кроме ведения блога в Инстаграме, работает торговым представителем, пишет Daily Mail.

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Бьюти-блогерша Теона Чачуа завела Инстаграм в 2018 году. Уже тогда девушка поняла, что очень похожа на мировую знаменитость Кендалл Дженнер. По словам девушки, ее останавливали на улицах, чтобы сделать с ней фото.

С тех пор, как я начала публиковать видео и фото, люди стали писать в комментариях, что я выгляжу точно, как она. Мне приятно, что меня сравнивают с кем-то настолько красивым,

– отметила Теона.

Чачуа не делала никаких пластических операций, и Кендалл Дженнер не является ее кумиром. Ее сходство с моделью – всего лишь черты лица данные ей от природы.

Девушка не считает себя очень похожей на Кендалл Дженнер, но не отрицает того факта, что такая схожесть в сети сделала ее популярной и увереннее в себе.



Кендалл Дженнер и Теона Чачуа

Муж Теоны относится к ситуации с юмором. Жену он называет дальней родственницей семейства Кардашян-Дженнер.

На инстаграм-аккаунт Теоны Чачуа подписано почти 94 тысячи человек, однако ежедневно количество подписчиков увеличивается.

Что публикует в Инстаграме Теона Чачуа