Як же не випити глінтвейн у перший місяць зими або не зліпити сніговика? Крім того, у грудні – період різдвяних та новорічних свят. Тому потрібно встигнути добре до них підготуватися. 24 Канал склав для вас список із 10 справ, які слід зробити цього місяця.

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Прикрасити новорічну ялинку

Вже наступного тижня – День святого Миколая, який розпочинає цикл зимових свят. Тож потрібно обов'язково встигнути вбрати новорічну ялинку, яка буде тішити вас на Різдво, Новий Рік, Святвечір та інші свята.

Випити глінтвейн

У кав'ярнях, ресторанах та кафе вже можна придбати смачний глінтвейн – справжній зимовий напій. Багато людей також полюбляють готувати його вдома. В інтернеті є безліч рецептів, які не вимагають багато зусиль.

Подивитися "Сам удома" та "Гаррі Поттера"

Люди влаштовують собі такий кіномарафон щороку. Зазвичай розпочинають його саме у грудні. Звичайно, можна знайти багато інших різдвяних та новорічних фільмів або мультиків. Влаштовуйте собі сімейні кіновечори.

Перегляд новорічних фільмів / Фото Canva

Поїхати у гори

Українські Карпати у зимовий період – прекрасні. Вони якнайкраще передають атмосферу свята. Тож відправтеся в гори з друзями або сім'єю на декілька днів. Якщо у вас немає новорічного настрою, то така поїздка – це чудові ліки.

Зліпити сніговика

Цього року зима прийшла до українців як ніколи вчасно. Вже можна потішитися снігу та зліпити з нього сніговика. Цією справою можна зайнятися всією сім'єю. Повірте, іноді проведений разом час проходить дуже весело.

Випити какао з маршмелоу

Це ще один традиційний зимовий напій. Якщо не вживаєте алкоголь, а безалкогольний глінтвейн вам не до вподоби, то це хороша заміна. Какао з маршмелоу зробить будь-який вечір більш затишним.

Справжній зимовий напій / Фото Canva

Скласти новорічний плейлист

Уже можна потихеньку починати це робити. Адже потрібно ж щось увімкнути на Новий рік, щоб створити відповідну атмосферу навколо. У свій плейлист ви можете додати як старі пісні, так і чудові новинки.

Зібратися з друзями

Грудень зазвичай менш завантажений, ніж осінні місяці. Тож варто знайти час, щоб зустрітися з друзями. Можна, наприклад, разом кудись поїхати або повеселитися у когось вдома.

Покататися на санках

Поки на землі лежить багато снігу, потрібно встигнути покататися на санках. Прийшов час витягувати їх з горища. Якщо у вас є молодші брати чи сестри, то це хороша спільна розвага.

Катання на санках / Фото Canva

Запастися солодощами та мандаринами

Мабуть, жодна зима не обходиться без мандаринів. А у магазини вже завезли смачні новорічні цукерки на будь-який смак. До речі, мандарини та солодощі – це також і чудовий подарунок для рідних та друзів.