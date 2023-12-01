Как же не выпить глинтвейн в первый месяц зимы или не слепить снеговика? Кроме того, в декабре – период рождественских и новогодних праздников. Поэтому нужно успеть хорошо к ним подготовиться. 24 Канал составил для вас список из 10 дел, которые следует сделать в этом месяце.

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Украсить новогоднюю елку

На следующей неделе – День святого Николая, который начинает цикл зимних праздников. Поэтому нужно обязательно успеть украсить новогоднюю елку, которая будет радовать вас на Рождество, Новый Год, Сочельник и другие праздники.

Выпить глинтвейн

В кофейнях, ресторанах и кафе уже можно приобрести вкусный глинтвейн – настоящий зимний напиток. Многие люди также любят готовить его дома. В интернете есть множество рецептов, которые не требуют много усилий.

Посмотреть "Один дома" и "Гарри Поттера"

Люди устраивают себе такой киномарафон каждый год. Обычно начинают его именно в декабре. Конечно, можно найти многие другие рождественские и новогодние фильмы или мультики. Устраивайте себе семейные киновечера.

Просмотр новогодних фильмов / Фото Canva

Поехать в горы

Украинские Карпаты в зимний период – прекрасны. Они лучше всего передают атмосферу праздника. Отправьтесь в горы с друзьями или семьей на несколько дней. Если у вас нет новогоднего настроения, то такая поездка – это отличное лекарство.

Слепить снеговика

В этом году зима пришла к украинцам как никогда вовремя. Уже можно порадоваться снегу и слепить из него снеговика. Этим делом можно заняться всей семьей. Поверьте, иногда проведённое вместе время проходит очень весело.

Выпить какао из маршмеллоу

Это еще один традиционный зимний напиток. Если не употребляете алкоголь, а безалкогольный глинтвейн вам не по душе, то это хорошая замена. Какао из маршмеллоу сделает любой вечер более уютным.

Настоящий зимний напиток / Фото Canva

Составить новогодний плейлист

Уже можно потихоньку начинать это делать. Ведь нужно что-то включить на Новый год, чтобы создать соответствующую атмосферу вокруг. В свой плейлист вы можете добавить как старые песни, так и отличные новинки.

Собраться с друзьями

Декабрь обычно менее загружен, чем осенние месяцы. Так что стоит найти время, чтобы встретиться с друзьями. Можно, например, вместе куда-то поехать или повеселиться у кого-то дома.

Покататься на санках

Пока на земле лежит много снега, нужно успеть прокатиться на санках. Пришло время вытаскивать их из чердака. Если у вас есть младшие братья или сестры, это хорошее общее развлечение.

Катание на санках / Фото Canva

Запастись сладостями и мандаринами

Пожалуй, ни одна зима не обходится без мандаринов. А в магазины уже завезли вкусные новогодние конфеты на любой вкус. Кстати, мандарины и сладости – это прекрасный подарок для родных и друзей.