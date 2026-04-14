Детальніше про те, чи можна християнам вживати ненормативну лексику – розповів священник ПЦУ Олексій Філюк у своєму інстаграмі.

Чи гріх матюкатися?

Священник Православної Церкви України Олексій Філюк наголосив, що вживання нецензурної лексики є серйозним гріхом, який духовно шкодить людині. Він порівняв лайку з "молитвою до Сатани", підкреслюючи, що погані слова не мають нічого спільного з божественним началом.

Отець Олексій також зауважив, що бажання лихословити часто виникає тоді, коли людину хтось розгнівав, але піддаватися цьому імпульсу не варто. Лихослів'я – інструмент Диявола, який сіє між людьми злобу та ненависть, тоді як християни мають прагнути до зовсім іншого.

Замість того, щоб відповідати на негатив лайкою, священник радить згадувати слова прощення: "Господи, пробач їм, бо не знають вони, що роблять". Філюк закликав українців жити в мирі, дружбі та злагоді, відмовитися від матюків і наповнювати свої серця Божим спокоєм. Особливо в цей непростий час, коли Україна та її захисники потребують духовної підтримки та захисту.

Що про це каже Біблія?