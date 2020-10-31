Незмінний ведучий шоу "Холостяк" Григорій Решетник невдовзі втретє стане батьком. Він зізнався, що дружина Христина вагітна хлопчиком. Подружжя вже виховує двох синів – Івана і Дмитра.

В ефірі ток-шоу "Як вийти заміж" Григорій Решетник оголосив стать третього малюка, який з'явиться на світ вже незабаром, а згодом поділився довгоочікуваними новинами на особистій сторінці в інстаграмі. Так, у пари знову народиться хлопчик.

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"У нас буде третій хлопчик", – написав ведучий, доповнивши допис фото з вагітною дружиною і дітьми.

У коментарях шанувальники висловили свій захват від такого поповнення у родині. Від привітань не втрималась навіть переможниця 9 сезону шоу "Холостяк" і дружина Нікіти Добриніна Даша Квіткова: "Очманіти! Друзі, вітаємо вас". "Як в казці буде: три богатирі", "Мама – квіточка серед надійних і мужніх", "Три холостяка", "Бажаю вам ще маленьку леді", – пишуть прихильники.

Що відомо про третю вагітність дружини Григорія Решетника

Про вагітність Христина оголосила в липні, влаштувавши сімейну фотосесію, кадрами з якої поділилась у мережі. Дружина ведучого не приховувала округлий животик від публіки, часто демонструючи свої форми на нових світлинах. Третій хлопчик пари народиться ближче до зими.

Григорій Решетник зізнався, що дружина завагітніла під час родинної відпустки на Мальдівах, а про майбутнє поповнення вони дізнались вже під час карантину в Україні. Шоумен зазначив, що вони з коханою завжди мріяли про третю дитину. Христина хотіла, щоб це був хлопчик, а Решетник запевняв, що буде однаково любити як сина, так і доньку.