Неизменный ведущий шоу "Холостяк" Григорий Решетник вскоре в третий раз станет отцом. Он признался, что жена Кристина беременна мальчиком. Супруги уже воспитывают двух сыновей – Ивана и Дмитрия.

В эфире ток-шоу "Как выйти замуж" Григорий Решетник объявил пол третьего малыша, который появится на свет уже в скором времени, а затем поделился долгожданными новостями на личной странице в инстаграме. Так, у пары снова родится мальчик.

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"У нас будет третий мальчик", – написал ведущий, дополнив сообщение фото с беременной женой и детьми.

В комментариях поклонники выразили свой восторг от такого пополнения в семье. От поздравлений не удержалась даже победительница 9 сезона шоу "Холостяк" и жена Никиты Добрынина Даша Квиткова: "Обалдеть! Друзья, поздравляем вас". "Как в сказке будет: три богатыря", "Мама – цветочек среди надежных и мужественных", "Три холостяка", "Желаю вам еще маленькую леди", – пишут поклонники.

Что известно о третьей беременности жены Григория Решетника

О беременности Кристина объявила в июле, устроив семейную фотосессию, кадрами из которой поделилась в сети. Жена ведущего не скрывала округлившийся животик от публики, часто демонстрируя свои формы на новых фотографиях. Третий мальчик пары родится ближе к зиме.

Григорий Решетник признался, что жена забеременела во время семейного отпуска на Мальдивах, а о будущем пополнении они узнали уже во время карантина в Украине. Шоумен отметил, что они с любимой всегда мечтали о третьем ребенке. Кристина хотела, чтобы это был мальчик, а Решетник уверял, что будет одинаково любить как сына, так и дочь.