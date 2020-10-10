Сегодня, 10 октября, известный украинский телеведущий Григорий Решетник празднует вместе с женой Кристиной 10 годовщину отношений. Влюбленные супруги поделились архивными фотографиями со свадьбы.

Успешный украинский телеведущий Григорий Решетник поделился трогательной новостью на своей странице в инстаграме. Сегодня, 10 октября, он с женой Кристиной празднует юбилей – 10 лет отношений.

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По случаю годовщины бракосочетания шоумен опубликовал серию нежных фото со свадьбы. На них позируют молодые и влюбленные Кристина с Григорием. У женщины было белое платье с открытыми плечами, длинной фатой и пышной накидкой. Ведущий позировал в черном костюме и белой рубашке, которую удачно подчеркивала бабочка.

Также Григорий поздравил жену с датой, написав трогательное сообщение: "Сегодня наша годовщина – 10 лет семейного счастья. Любовь моя, Кристина, ты просто нереальна! Спасибо тебе за все! Ты моя вселенная, которую я обожаю. Поздравляю нас и нашу семью".

"10 лет! 10.10.2020 – сегодня наша с тобой дата. 10.10.2010 – никогда не забуду тот самый счастливый день в жизни – нашу свадьбу... Хотя, таких счастливых потом было еще много",

– в свою очередь, написала Кристина в соцсети.

Для просмотра фото листайте вправо:

Что известно об отношениях Григория и Кристины Решетник

Пара познакомилась на работе, ведь они оба работали журналистами на "1+1". В стенах телеканала Кристину познакомил с Григорием общий знакомый. С тех пор они начали встречаться, отношения длились около двух лет. А 10 октября 2010 года – поженились.

Через три года у супругов родился сын Иван, а еще позже – Дмитрий. В июле этого года пара сообщила о том, что ждут третьего ребенка. Малыш родится ближе к зиме.