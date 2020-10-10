Сьогодні, 10 жовтня, відомий український телеведучий Григорій Решетник святкує разом з дружиною Христиною 10 річницю стосунків. Закохане подружжя поділилось архівними світлинами з весілля.

Успішний український телеведучий Григорій Решетник поділився зворушливою новиною на своїй сторінці в інстаграмі. Сьогодні, 10 жовтня, він з дружиною Христиною святкують ювілей – 10 років стосунків.

До слова Володимир Остапчук чуттєво привітав наречену з днем народження: фото

З нагоди річниці одруження шоумен опублікував серію ніжних фото з весілля. На них позують молоді та закохані Христина з Григорієм. У жінки була біла сукня з відкритими плечима і довгою фатою та пишною накидкою. Ведучий позував у чорному костюмі й білій сорочці, яку вдало підкреслював метелик.

Також Григорій привітав дружину з датою, написавши зворушливий допис: "Сьогодні наша річниця – 10 років сімейного щастя. Кохання моє, Христино, ти просто нереальна! Дякую тобі за все! Ти мій всесвіт, який я обожнюю. Вітаю нас і нашу сім'ю".

"10 років! 10.10.2020 – сьогодні наша з тобою дата. 10.10.2010 – ніколи не забуду той найщасливіший день в житті – наше весілля... Хоча, таких щасливих потім було ще багато",

– своєю чергою, написала Христина в соцмережі.

Для перегляду фото гортайте праворуч:

Що відомо про стосунки Григорія та Христини Решетник

Пара познайомилась на роботі, адже вони обоє працювали журналістами на "1+1". У стінах телеканалу Христину познайомив з Григорієм спільний знайомий. Відтоді вони почали зустрічатися, стосунки тривали близько двох років. А 10 жовтня 2010 року – одружилися.

Через три роки в подружжя народився син Іван, а ще пізніше – Дмитро. В липні цього року пара повідомила про те, що чекають на третю дитину. Малюк народиться ближче до зими.