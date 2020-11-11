Український телеведучий Григорій Решетник має насичений робочий графік і більшість часу перебуває на зйомках. Тепер чоловік вирішив розповісти шанувальникам, коли прокидається та як організовує свій час, щоб приділяти увагу не лише роботі, а й дружині та синам.

Григорій Решетник є одним з найпопулярніших ведучих у вітчизняному шоу-бізнесі. Проте він не лише справжній професіонал у своїй справі, а й люблячий чоловік і турботливий батько. На особистій сторінці в інстаграмі Григорій опублікував допис, у якому поділився, як йому вдається підлаштувати свій графік так, щоб знайти час на численні зйомки та сім'ю.

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Решетник любить життя, насолоджується кожною хвилиною і займається улюбленою справою. Ведучий зізнався, що обожнює свої графіки, бо вони заряджають його. За день він встигає виконати багато справ, проте не забуває про те, що близькі також потребують його уваги. Графік популярного ведучого читайте далі.

Графік робочого дня Григорія Решетника