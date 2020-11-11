Григорий Решетник рассекретил график своего рабочего дня: когда просыпается ведущий
Украинский телеведущий Григорий Решетник имеет насыщенный рабочий график и большую часть времени находится на съемках. Теперь мужчина решил рассказать поклонникам, когда просыпается и как организует свое время, чтобы уделять внимание не только работе, но и жене и сыновьям.
Григорий Решетник является одним из самых популярных ведущих в отечественном шоу-бизнесе. Однако он не только настоящий профессионал в своем деле, но и любящий муж и заботливый отец. На личной странице в инстаграме Григорий опубликовал сообщение, в котором поделился, как ему удается подстроить свой график так, чтобы найти время на многочисленные съемки и семью.
Смотрите также Семейная прогулка: жена Григория Решетника очаровала сеть трогательными фото
Решетник любит жизнь, наслаждается каждой минутой и занимается любимым делом. Ведущий признался, что обожает свои графики, потому что они заряжают его. За день он успевает выполнить много дел, однако не забывает о том, что близкие также нуждаются в его внимании. График популярного ведущего читайте далее.
График рабочего дня Григория Решетника
- 6:00 – просыпается, готовится к рабочему дню;
- 7:00 – завтракает с семьей;
- 7:30 – отвозит старшего сына в школу;
- 8:00 – отвозит младшего сына в садик;
- 8:40 – приезжает на съемочную площадку проекта "Невероятная правда о звездах";
- 9:00 – 11:00 – первая съемка;
- 11:30 – переезд на съемочную площадку проекта "Как выйти замуж";
- 22:00 – конец съемочного дня;
- 22:30 – 23:10 – играет с детьми в шахматы, обсуждает день, читает книги;
- 23: 10 – вместе с женой укладывает сыновей спать;
- 23:30 – время на общение с женой и планирование завтрашнего дня;
- 00:30 – время спать, потому что в 6: 00 снова нужно просыпаться и отправляться на съемки.
Поделиться новостью