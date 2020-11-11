Украинский телеведущий Григорий Решетник имеет насыщенный рабочий график и большую часть времени находится на съемках. Теперь мужчина решил рассказать поклонникам, когда просыпается и как организует свое время, чтобы уделять внимание не только работе, но и жене и сыновьям.

Григорий Решетник является одним из самых популярных ведущих в отечественном шоу-бизнесе. Однако он не только настоящий профессионал в своем деле, но и любящий муж и заботливый отец. На личной странице в инстаграме Григорий опубликовал сообщение, в котором поделился, как ему удается подстроить свой график так, чтобы найти время на многочисленные съемки и семью.

Смотрите также Семейная прогулка: жена Григория Решетника очаровала сеть трогательными фото

Решетник любит жизнь, наслаждается каждой минутой и занимается любимым делом. Ведущий признался, что обожает свои графики, потому что они заряжают его. За день он успевает выполнить много дел, однако не забывает о том, что близкие также нуждаются в его внимании. График популярного ведущего читайте далее.

График рабочего дня Григория Решетника