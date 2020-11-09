Жена украинского телеведущего Григория Решетника Кристина обнародовала серию семейных фотографий. Она устроила фотосессию с мужем и сыновьями во время осенней прогулки.

Семья Решетников ожидает пополнения. Пока знаменитые родители готовятся к рождению третьего сына, устраивают фотосессии и радуются особому периоду в жизни. На личной странице в инстаграме Кристина Решетник распространила новую порцию трогательных снимков.

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Григорий и Кристина решили сполна насладиться солнечными осенними днями, поэтому отправились на прогулку с сыновьями – Иваном и Дмитрием. Очевидно, такая идея всем пришлась по душе, ведь и родители, и дети на фотографиях очень счастливы.

Влюбленные позируют, нежно держась за руки, на лицах сияют улыбки. Кристина надела обтягивающее платье, которое красиво подчеркнуло ее большой беременный животик. А дети звездных родителей позировали, стоя на лестнице. Ребята улыбались и радовались времени, проведенному с родителями.

Ванюша отпраздновал в школе День письменности, Димуля – хвастался в садике, как на выходных зубы проверял. Наш папа активно готовился к насыщенной съемочной неделе. А я рада, что снова с вами, потому что пауза на отдых была необходима,

– написала в заметке Кристина.

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