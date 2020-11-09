Дружина українського телеведучого Григорія Решетника – Христина оприлюднила серію сімейних світлин. Вона влаштувала фотосесію з чоловіком і синами під час осінньої прогулянки.

Сім'я Решетників очікує на поповнення. Поки знамениті батьки готуються до народження третього сина, влаштовують фотосесії та радіють особливому періоду у житті. На особистій сторінці в інстаграмі Христина Решетник поширила нову порцію зворушливих знімків.

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Григорій та Христина вирішили сповна насолодитися сонячними осінніми днями, тому відправилися на прогулянку з синами – Іваном і Дмитром. Очевидно, така ідея всім припала до душі, адже і батьки, і діти на світлинах зображені дуже щасливими.

Закохані позують, ніжно тримаючись за руки, на обличчях сяють усмішки. Христина одягнула обтислу сукню, яка гарно підкреслила її чималий вагітний животик. А нащадки зіркових батьків позували, стоячи на сходах. Хлопці також усміхалися і раділи часу, проведеному з батьками.

Ванюша відсвяткував в школі День писемності, Дімуля – хвалився у садочку, як на вихідних зуби перевіряв. Наш тато активно готувався до насиченого знімального тижня. А я рада, що знову з вами, бо пауза на відпочинок була необхідна,

– написала у дописі Христина.

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