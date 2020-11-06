Український ведучий Григорій Решетник готується втретє стати батьком. Нещодавно він розсекретив, що разом із дружиною очікує на появу синочка, а тепер поділився роликом, де показав, як поділився цією новиною з двома старшими синами.

Ведучий проєкту "Холостячка" опублікував ролик на особистій сторінці в інстаграмі. Він не влаштовував вечірку, як роблять багато його зіркових колег, а вирішив зробити свято у вузькому сімейному колі.

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Григорій та його дружина Христина вирішили влаштувати для синів справжній сюрприз. Пара виховує хлопчиків – Івана і Дмитра і про поповнення в їхній команді вирішила розповісти оригінальним способом. Так, зіркове подружжя приготувало величезну коробку з написом Boy or Girl.

Її поставили посеред кімнати, а під запальну музику на відео спершу з'являються Іван та Дмитро, а потім їх мама і тато. Христина одягнула обтислу сукню помаранчевого кольору, що гарно підкреслила її чималий вагітний животик. Батьки пообіцяли синам сюрприз і зазначили, що це саме він. Відкривши коробку, хлопці побачили багато кульок блакитного кольору, на яких був напис Reshetnik boy. Вони весело пострибали на дивані, а молодший син Христини та Григорія запитав: "А що це? Це в мене день народження?", чим розмішив підписників.