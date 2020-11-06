Украинский ведущий Григорий Решетник готовится в третий раз стать отцом. Недавно он рассекретил, что вместе с женой ожидает появление сына, а теперь поделился роликом, где показал, как поделился этой новостью с двумя старшими сыновьями.

Ведущий проекта "Холостячка" опубликовал ролик на личной странице в инстаграме. Он не устраивал вечеринку, как делают многие его звездные коллеги, а решил сделать праздник в узком семейном кругу.

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Григорий и его жена Кристина решили устроить для сыновей настоящий сюрприз. Пара воспитывает мальчиков – Ивана и Дмитрия и о пополнении в их команде решила рассказать оригинальным способом. Так, звездные супруги приготовили огромную коробку с надписью Boy or Girl.

Ее поставили посреди комнаты, а под зажигательную музыку на видео сначала появляются Иван и Дмитрий, а потом их мама и папа. Кристина надела обтягивающее платье оранжевого цвета, красиво подчеркнувшее ее немалый округлый животик. Родители пообещали сыновьям сюрприз и отметили, что это именно он. Открыв коробку, ребята увидели много шариков голубого цвета, на которых была надпись Reshetnik boy. Они весело попрыгали на диване, а младший сын Кристины и Григория спросил: "А что это? Это у меня день рождения?", чем размешил подписчиков.