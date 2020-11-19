Український телеведучий Григорій Решетник поширив у мережі ефектну світлину, де позує разом із коханою Христиною. Подружжя очікує на появу третьої дитини, а поки насолоджується особливим станом і готується до народження малюка.

Григорій Решетник опублікував фото на особистій сторінці в інстаграмі. За його акаунтом стежать понад 430 тисяч підписників. Саме у цій соціальній мережі ведучий ділиться яскравими моментами з особистого та професійного життя.

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Нове фото Григорія Решетника з дружиною

Григорій та Христина відвідали світський захід. Пара сфотографувалася в одному зі столичних закладів. Дружина Решетника постала перед камерою в елегантній сукні чорного кольору. Вбрання мало блискітки, які красиво мерехтіли на світлі. Рукави сукні були прикрашені декоративними пір'їнами, що додавали образові грайливості. Такий look Христина поєднала з чорними туфлями човниками.

Серед аксесуарів жінка доповнила свій аутфіт маленькою сумочкою вишневого кольору з сріблястим ланцюжком. Також її шию прикрашала лаконічна підвіска, а на руці красувався годинник. Волосся жінка зібрала у зачіску ззаду, а на обличчі зробила макіяж з насиченою помадою на губах.

Григорій позував поруч із коханою в темно-сірому костюмі, білій сорочці і красивій краватці. Він щиро усміхався та насолоджувався вечором.

"Mr & Mrs Reshetnik", – підписав фото ведучий.



Григорій Решетник з дружиною Христиною / Instagram / @grisha_reshetnik