Дружина українського телеведучого Григорія Решетника поділилася спільним фото з коханим. Христина Решетник зробила яскраве селфі в автомобілі.

Популярний український телеведучий Григорій Решетник та його дружина готуються до народження третьої дитини. Зовсім скоро у пари народиться син. А поки подружжя насолоджується особливим станом і фіксує яскраві миті на камеру. На особистій сторінці в інстаграмі Христина поділилася спільним кадром з коханим, який зробила посеред насиченого робочого дня.

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Христина Решетник перебуває на останніх місяцях вагітності, тому зараз їй важко керувати автомобілем. Григорій вирішив полегшити життя коханій і побув її водієм. Жінка ж зробила селфі у машині і вирішила поділитися ним з понад 200-тисячною аудиторією підписників.

Для поїздки в прохолодний осінній день Христина обрала куртку яскравого зеленого кольору, а Григорій на селфі зображений поруч із дружиною в чорній куртці та блакитному худі. Подружжя щиро усміхається і радіє моментові. Закохані щасливі, адже посеред насиченого робочого дня їм вдалося побути вдвох.

Мій водій сьогодні. Вже не пускає мене за кермо. Каже, що досить їздити лежачи (а я по-іншому уже не вміщаюсь за кермо),

– написала в дописі Христина.



Григорій Решетник з дружиною / Instagram / @kristina_reshetnik