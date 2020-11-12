Жена украинского телеведущего Григория Решетника поделилась совместным фото с любимым. Кристина Решетник сделала яркое селфи в автомобиле.

Популярный украинский телеведущий Григорий Решетник и его жена готовятся к рождению третьего ребенка. Совсем скоро у пары родится сын. А пока супруги наслаждаются особым состоянием и фиксируют яркие мгновения на камеру. На личной странице в Инстаграме Кристина поделилась совместным кадром с любимым, который сделала посреди насыщенного рабочего дня.

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Кристина Решетник находится на последних месяцах беременности, поэтому сейчас ей трудно управлять автомобилем. Григорий решил облегчить жизнь любимой и побыл ее водителем. Женщина же сделала селфи в машине и решила поделиться им с более 200-тысячной аудиторией подписчиков.

Для поездки в прохладный осенний день Кристина выбрала куртку яркого зеленого цвета, а Григорий на селфи изображен рядом с женой в черной куртке и голубом худи. Супруги искренне улыбаются и радуются моменту. Влюбленные счастливы, ведь посреди насыщенного рабочего дня им удалось побыть вдвоем.

Мой водитель сегодня. Уже не пускает меня за руль. Говорит, что хватит ездить лежа (а я по-другому уже не умещаюсь за руль),

– написала в публикации Кристина.

Григорий Решетник с женой / Instagram / @kristina_reshetnik