Украинский телеведущий Григорий Решетник распространил в сети эффектную фотографию, где позирует вместе с любимой Кристиной. Супруги ожидают появление третьего ребенка, а пока наслаждаются особым состоянием и готовятся к рождению малыша.

Григорий Решетник опубликовал фото на личной странице в инстаграме. За его аккаунтом следят более 430 тысяч подписчиков. Именно в этой социальной сети ведущий делится яркими моментами с личной и профессиональной жизни.

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Новое фото Григория Решетника с женой

Григорий и Кристина посетили светское мероприятие. Пара сфотографировалась в одном из столичных заведений. Жена Решетника предстала перед камерой в элегантном платье черного цвета. Наряд имел блестки, которые красиво мерцали на свету. Рукава платья были украшены декоративными перьями, придававшими образу игривости. Такой look Кристина объединила с черными туфлями лодочками.

С аксессуаров женщина дополнила свой аутфит маленькой сумочкой вишневого цвета с серебристой цепочкой. Также ее шею украшала лаконичная подвеска, а на руке красовались часы. Волосы женщина собрала в прическу сзади, а на лице сделала макияж с насыщенной помадой на губах.

Григорий позировал рядом с любимой в темно-сером костюме, белой рубашке и красивом галстуке. Он искренне улыбался и наслаждался вечером.

"Mr & Mrs Reshetnik", – подписал фото ведущий.



Григорий Решетник с женой Кристиной​ / Instagram / @grisha_reshetnik