З ПЛР та ІФА-тестами: преміум-готелі на західній Україні назвали нові умови для туристів
Неочікувані умови заселення для українських туристів оприлюднили декілька преміум-готелів у Карпатах. Відтепер заселення дозволятиметься лише у випадку пред'явлення негативних тестів ПЛР та ІФА.
Такі готелі, як F&B SPA Resort і Karpatski Hotel & SPA (Івано-Франківська область) та Edem Resort Medical & SPA (Львівська область) ввели нову вимогу про наявність негативних результатів тестів на COVID-19 і антитіла до нього за останні два-чотири дні. Таку ідею власники відпочинкових комплексів, схоже, запозичили із досвіду готелів за кордоном. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
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"До заїзду гість самостійно зобов'язаний скласти три тести: ПЛР і два тести ІФА – IgM і IgG – і відправити нам результати в електронному вигляді. Тільки тоді дозволяється заселення", – повідомляють у відділі бронювання п'ятизіркового заміського комплексу на Львівщині.
Окрім тестів, зроблених не більше ніж за чотири дні до планованого заїзду, мінімальний термін перебування в готелі повине складати не менше трьох діб. Такі умови будуть діяти до офіційного закінчення карантину.
Щодо преміум-готелів на Івано-Франківщині у Карпатах, то з 4 листопада вимагають у туристів лише негативний результат на ПЛР-тест, зроблений за 2 дні до заїзду.
"З 4 листопада відпочинок у F&B SPA Resort можливий тільки з наявним негативним ПЛР-тестом, який дійсний дві доби (на момент заїзду)", – повідомляють представники готелів на офіційних сайтах F&B SPA Resort і Karpatski Hotel & SPA .
F&B SPA Resort у Буковелі, Карпати / Фото Booking.com
Karpatski Hotel & SPA у Буковелі, Карпати / Фото Booking.com
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