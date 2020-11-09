Неочікувані умови заселення для українських туристів оприлюднили декілька преміум-готелів у Карпатах. Відтепер заселення дозволятиметься лише у випадку пред'явлення негативних тестів ПЛР та ІФА.

Такі готелі, як F&B SPA Resort і Karpatski Hotel & SPA (Івано-Франківська область) та Edem Resort Medical & SPA (Львівська область) ввели нову вимогу про наявність негативних результатів тестів на COVID-19 і антитіла до нього за останні два-чотири дні. Таку ідею власники відпочинкових комплексів, схоже, запозичили із досвіду готелів за кордоном. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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"До заїзду гість самостійно зобов'язаний скласти три тести: ПЛР і два тести ІФА – IgM і IgG – і відправити нам результати в електронному вигляді. Тільки тоді дозволяється заселення", – повідомляють у відділі бронювання п'ятизіркового заміського комплексу на Львівщині.

Окрім тестів, зроблених не більше ніж за чотири дні до планованого заїзду, мінімальний термін перебування в готелі повине складати не менше трьох діб. Такі умови будуть діяти до офіційного закінчення карантину.

Ціна проживання у комплексі Edem Resort Medical & SPA за одну добу складає в середньому близько 7 тисяч гривень у номері "стандарт" і 45 тисяч гривень за "будинок з 4 спальнями".

Щодо преміум-готелів на Івано-Франківщині у Карпатах, то з 4 листопада вимагають у туристів лише негативний результат на ПЛР-тест, зроблений за 2 дні до заїзду.

"З 4 листопада відпочинок у F&B SPA Resort можливий тільки з наявним негативним ПЛР-тестом, який дійсний дві доби (на момент заїзду)", – повідомляють представники готелів на офіційних сайтах F&B SPA Resort і Karpatski Hotel & SPA .



F&B SPA Resort у Буковелі, Карпати / Фото Booking.com

Ціна проживання у готелі F&B SPA Resort за одну добу складає в середньому близько 2,5 тисяч гривень у номері "двомісний в мансарді" і 7,5 тисяч гривень за "апартаменти з видом на горе".



Karpatski Hotel & SPA у Буковелі, Карпати / Фото Booking.com

Ціна проживання у готелі Karpatski Hotel & SPA за одну добу складає в середньому близько 2 тисяч гривень у "стандартному двомісному номері" і 3,5 тисячі гривень за номер "люкс".