Всесвітня пандемія внесла свої корективи у плани та мандрівки українців. Комусь вдалося відпочити влітку, а хтось так і не встиг, бо не зміг насолодитися відпусткою. Пропонуємо вам три доступних та популярних напрямки для українців, де можна відпочити до кінця 2020 року.

Починаючи із 27 жовтня, для України відкрили кордони 59 країн, але більшість з них досить екзотичні та не кожен може дозволити собі поїздку туди. Саме тому ми зібрали для вас добірку доступних країн, куди може потрапити український мандрівник.

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Єгипет



Єгипет / Фото Pixabay

З 1 вересня 2020 року Єгипет дозволив відвідувати країну всім з наявностю сертифікату із негативним результатом ПЛР-тесту, зробленого не пізніше, ніж за 72 години до прибуття. Так, сертифікат ПЛР-тесту, який дозволяє в'їзд до Єгипту, має відповідати декільком вимогам:

На сертифікаті обов’язково повинні бути точна дата та час здачі тесту;

Сертифікат має видати офіційна лабораторія, зареєстрована у державі походження документу, та має містити печатку лабораторії, а також повинен бути написаний англійською мовою;

У сертифікаті не має бути жодних виправлень чи правок;

Сертифікат має містити інформацію про проведений вид тесту;

У сертифікаті має бути обов’язково зазначено, що пасажиру було проведено тестування типу RT-PCR;

Діти, молодші 6 років, можуть не проходити тестування.

Ті, хто з поважних причин не пройшов тестування у своїй країні, можуть зробити це в аеропорту за 30 доларів. Повернутися на Батьківщину можна без жодних особливих вимог та карантинів.

ОАЕ



ОАЕ / Фото Pixabay

З 3 жовтня 2020 року українцям потрібно пройти додатковий безкоштовний тест після прибуття в аеропорту DXB. Окрім того, потрібно надати результати тесту, який був зроблений не пізніше, ніж за 96 годин до прильоту. Варто пам’ятати, що правила в'їзду в Абу-Дабі відрізняються від правил в'їзду в Дубай. Отже, щоб потрапити в Дубай, потрібно дотриматися таких вимог:

Всі пасажири повинні пред'явити до вильоту, на реєстрації рейсу, роздрукований негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19, виданий англійською мовою;

ПЛР-тест дозволено проходити в будь-якій лабораторії країни вильоту, затвердженої на місцевому рівні для проведення тестів на коронавірус.

Термін дії тесту складає 96 годин з дати його проведення, а не дати видачі результату лабораторією.

Оригінал документа з мокрою печаткою не вимагається.

Результати експрес-тестів на COVID-19 не приймаються.

Для реєстрації за місцем знаходження в ОАЕ, а також для отримання результату повторного тесту (як правило, протягом 6-12 годин), необхідно завантажити мобільний додаток COVID19 DXB Smart;

До отримання результату тесту рекомендовано не залишати своє місце перебування і уникати людні місця.

Перед вильотом потрібно заповнити обов'язкову форму і віддати її після прибуття в Дубай;

Діти, віком до 12 років, і пасажири з інвалідністю від середнього до тяжкого ступенів можуть не проходити тестування.

Туреччина



Туреччина / Фото Pixabay

Насолодитися останніми теплими днями або ж величною архітектурою Туреччини можна без жодних обмежень та правил. Після прильоту не потрібно здавати тести на COVID-19 та сидіти на карантині. Лише за умови, якщо у туриста виникли симптоми хвороби, потрібно буде пройти безкоштовне тестування. Ще з 1 липня ця країна відкрила кордони для українців, але створила досить безпечні умови для комфортного перебування. Перед від'їздом до Туреччини варто оформити страховий поліс на COVID-19.

Пам'ятайте!

Потрапити за кордон можна. Але завждипотрібно пам'ятати про небезпеку інфікування коронавірусом. Якщо ви вже вирішили відправитись у подорож, обов'язково оформіть страховий поліс на покриття всіх витрат, що пов'язані з COVID-19 та дотримуйтесь всіх загальних рекомендацій МОЗ України:

носіть маску та рукавички у багатолюднихмісцях, змінюйте їх регулярно;

дотримуйтесь соціальної дистанції не менш, ніж 1,5 метра;

підтримуйте імунітет: правильно харчуйтесь, вживайте багаторідини та дотримуйтесь правил здорового сну.

Якщо помітили будь-які симптоми інфекційного захворювання, обмежте своє спілкування з іншими людьми та зверніться до лікаря! Не хворійте!

Автор: Ярина Швед