Всемирная пандемия внесла свои коррективы в планы и путешествия украинцев. Кому-то удалось отдохнуть летом, а кто-то так и не успел насладиться отпуском. Предлагаем вам три доступных и популярных направления для украинцев, где можно отдохнуть до конца 2020 года.

Начиная с 27 октября, для Украины открыли границы 59 стран, но большинство из них весьма экзотические, и не каждый может позволить себе поездку туда. Именно поэтому мы собрали для вас подборку доступных стран, куда может попасть украинский путешественник.

Интересно МАУ изменила расписание на 2021 – 2020 годы: какие рейсы отменили

Египет



Египет / Фото Pixabay

С 1 сентября 2020 года Египет разрешил посещать страну всем при наличии сертификата с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа до прибытия. Так, сертификат ПЦР-теста, который разрешает въезд в Египет, должен соответствовать нескольким требованиям:

На сертификате обязательно должны быть точная дата и время сдачи теста;

Сертификат должна выдать официальная лаборатория, зарегистрированная в государстве происхождения документа, и документ должен содержать печать лаборатории, а также должен быть написан на английском языке;

В сертификате не должно быть никаких исправлений или правок;

Сертификат должен содержать информацию о проведенном виде теста;

В сертификате должно быть обязательно указано, что пассажиру было проведено тестирование типа RT-PCR;

Дети младше 6 лет могут не проходить тестирование.

Те, кто по уважительным причинам не прошел тестирование в своей стране, могут сделать это в аэропорту за 30 долларов. Вернуться на Родину можно без особых требований и карантинов.

ОАЭ



ОАЭ / Фото Pixabay

С 3 октября 2020 года украинцам нужно пройти дополнительный бесплатный тест по прибытии в аэропорт DXB. Кроме того, нужно предоставить результаты теста, который был сделан не позднее, чем за 96 часов до прилета. Стоит помнить, что правила въезда в Абу-Даби отличаются от правил въезда в Дубай. Итак, чтобы попасть в Дубай, нужно соблюсти следующие требования:

Все пассажиры должны предъявить до вылета, на регистрации рейса, распечатанный отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, выданный на английском языке;

ПЦР-тест разрешено проходить в любой лаборатории страны вылета, утвержденной на местном уровне для проведения тестов на коронавирус.

Срок действия теста составляет 96 часов с даты его проведения, а не даты выдачи результата лабораторией.

Оригинал документа с мокрой печатью не требуется.

Результаты экспресс-тестов на COVID-19 не принимаются.

Для регистрации по месту нахождения в ОАЭ, а также для получения результата повторного теста (как правило, в течение 6 – 12 часов), необходимо скачать мобильное приложение COVID19 DXB Smart;

До получения результата теста рекомендовано не покидать свое место пребывания и избегать людных мест.

Перед вылетом нужно заполнить обязательную форму и отдать ее по прибытии в Дубай;

Дети в возрасте до 12 лет и пассажиры с инвалидностью от средней до тяжелой степени могут не проходить тестирование.

Турция



Турция / Фото Pixabay

Насладиться последними теплыми днями или величественной архитектурой Турции можно без ограничений и правил. После прилета не нужно сдавать тесты на COVID-19 и сидеть на карантине. Только при условии, если у туриста возникли симптомы болезни, нужно будет пройти бесплатное тестирование. Еще с 1 июля эта страна открыла границы для украинцев, но создала достаточно безопасные условия для комфортного пребывания. Перед отъездом в Турцию стоит оформить страховой полис на COVID-19.

Помните!

Попасть заграницу можно. Но всегда нужно помнить об опасности инфицирования коронавирусом. Если вы уже решили отправиться в путешествие, обязательно оформите страховой полис на покрытие всех затрат, связанных с COVID-19, и следуйте всем общим рекомендациям Минздрава Украины:

носите маску и перчатки в переполненных местах, регулярно меняйте их;

соблюдайте социальную дистанцию не менее, чем 1,5 метра;

поддерживайте иммунитет: правильно питайтесь, употребляйте много жидкости и соблюдайте правила здорового сна.

Если заметили любые симптомы инфекционного заболевания, ограничьте свое общение с другими людьми и обратитесь к врачу! Не болейте!

Автор: Ярина Швед