Неожиданные условия заселения для украинских туристов обнародовали несколько премиум-отелей в Карпатах. Отныне заселение будет разрешаться только в случае предъявления негативных тестов ПЦР и ИФА.

Такие гостиницы, как F&B SPA Resort и Karpatski Hotel & SPA (Ивано-Франковская область) и Edem Resort Medical & SPA (Львовская область) ввели новое требование о наличии отрицательных результатов тестов на COVID-19 и антитела к нему за последние два-четыре дня. Такую идею владельцы комплексов отдыха, похоже, позаимствовали из опыта отелей за рубежом. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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"До заезда гость самостоятельно обязан сдать три теста: ПЦР и два теста ИФА – IgM и IgG – и отправить нам результаты в электронном виде. Только тогда разрешается заселение", – сообщают в отделе бронирования пятизвездочного загородного комплекса на Львовщине.

Кроме тестов, сделанных не более чем за четыре дня до планируемого заезда, минимальный срок пребывания в отелях должен составлять не менее трех суток. Такие условия будут действовать до официального окончания карантина.

Цена проживания в комплексе Edem Resort Medical & SPA за одни сутки составляет в среднем около 7 тысяч гривен в номере "стандарт" и 45 тысяч гривен за "дом с 4 спальнями".

Что касается премиум-отелей на Ивано-Франковщине в Карпатах, то с 4 ноября требуют у туристов только отрицательный результат на ПЦР-тест, сделанный за 2 дня до заезда.

"С 4 ноября отдых в F&B SPA Resort возможен только с имеющимся отрицательным ПЦР-тестом, который действителен двое суток (на момент заезда)", – сообщают представители отелей на официальных сайтах F&B SPA Resort и Karpatski Hotel & SPA .



F&B SPA Resort в Буковеле, Карпаты / Фото Booking.com

Цена проживания в отеле F & B SPA Resort за одни сутки составляет в среднем около 2,5 тысяч гривен в номере "двухместный в мансарде" и 7,5 тысяч гривен за "апартаменты с видом на горы".



Karpatski Hotel & SPA в Буковеле, Карпаты / Фото Booking.com

Цена проживания в отеле Karpatski Hotel & SPA за одни сутки составляет в среднем около 2 тысяч гривен в "стандартном двухместном номере" и 3,5 тысячи гривен за номер "люкс".