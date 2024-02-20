Названо 3 знаки зодіаку, чия допомога зараз вкрай необхідна друзям
Кожній людині вкрай необхідний друг, який завжди прийде на допомогу чи навіть просто вислухає. Зверніть увагу на своє оточення, адже близькій людині дуже потрібна ваша підтримка.
Так, Овен, Скорпіон і Стрілець, ваш друг чи подруга дуже потребують підтримки. Не соромтеся зробити це, навіть якщо вони не наважуються попросити, пише LifeStyle 24.
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Овен
Ваш друг може потребувати важливої поради. Якщо просить зустрітися, виділіть хоч трохи часу. Не можете зараз наживо, – зробіть це онлайн. Повірте, це справді важливо.
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Скорпіон
Близька людина може намагатися справитися з проблемами самостійно, соромлячись вас відволікати. Проявіть турботу. Не бійтеся спитати, як у неї справи. Це точно не буде зайвим.
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Стрілець
Ваша подруга чи друг могли опинитися в непростій ситуації. Потрібна підтримка людини, якій довіряє найбільше. Втім, пам'ятайте, радьте, але не схиляйте до того чи іншого вибору.
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