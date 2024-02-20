Так, Овен, Скорпион и Стрелец, ваш друг или подруга очень нуждаются в поддержке. Не стесняйтесь сделать это, даже если они не решаются попросить, пишет LifeStyle 24.
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Овен
Ваш друг может нуждаться в важном совете. Если просит встретиться, выделите хоть немного времени. Не можете сейчас вживую, – сделайте это онлайн. Поверьте, это действительно важно.
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Скорпион
Близкий человек может пытаться справиться с проблемами самостоятельно, стесняясь вас отвлекать. Проявите заботу. Не бойтесь спросить, как у него дела. Это точно не будет лишним.
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Стрелец
Ваша подруга или друг могли оказаться в непростой ситуации. Нужна поддержка человека, которому доверяет больше всего. Впрочем, помните, советуйте, но не склоняйте к тому или иному выбору.
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