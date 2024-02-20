Так, лучшая совместимость с Близнецами и Весами. Эти знаки зодиака являются идеальными партнерами для Водолеев, ведь они разделяют их ценности и создают благоприятную среду для развития крепких отношений, пишет Love 24.

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Близнецы

Водолеи и Близнецы коммуникабельны, могут легко найти общий язык и понимают друг друга с полуслова. Они ценят свободу и независимость, стремятся к взаимопониманию и поддержке.

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Весы

Водолеи и Весы имеют похожий подход к отношениям и решению конфликтов. Они ценят гармонию и справедливость, что способствует избежанию недоразумений.

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