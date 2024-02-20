Так, Овен, Скорпіон і Стрілець, ваш друг чи подруга дуже потребують підтримки. Не соромтеся зробити це, навіть якщо вони не наважуються попросити, пише LifeStyle 24.

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Овен

Ваш друг може потребувати важливої поради. Якщо просить зустрітися, виділіть хоч трохи часу. Не можете зараз наживо, – зробіть це онлайн. Повірте, це справді важливо.

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Скорпіон

Близька людина може намагатися справитися з проблемами самостійно, соромлячись вас відволікати. Проявіть турботу. Не бійтеся спитати, як у неї справи. Це точно не буде зайвим.

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Стрілець

Ваша подруга чи друг могли опинитися в непростій ситуації. Потрібна підтримка людини, якій довіряє найбільше. Втім, пам'ятайте, радьте, але не схиляйте до того чи іншого вибору.

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