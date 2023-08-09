За словами астрологів, найгірші господарі – Водолії та Леви. Хатні справи не для них, пише 24 Канал.

До речі Які чоловіки за знаком зодіаку є найкращими господарями

Лев

Цей знак зодіаку обожнює бути в центрі уваги, постійно хоче, щоб ним захоплювалися, та є одним з найкращих керівників. Втім, вдома такий чоловік прагне лише відпочивати. Нерідко Лев переконаний, що хатня робота не для нього, завжди знайдеться щось важливіше та цікавіше. Він любить великі шумні компанії, втім, не бажає докладати руку до приготувань.

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Водолій

Хатня робота для цих чоловіків здається дуже нудною. Вони можуть бути майстрами на всі руки, втім вдома не бажають щось робити. Домашнє господарство не приносить Водоліям задоволення. Окрім того, хоча їм подобається ходити в гості, зустрічати когось в себе вдома – не дуже.

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