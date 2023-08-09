По словам астрологов, самые плохие хозяева – Водолеи и Львы. Домашние дела не для них, пишет 24 Канал.

Кстати говоря Какие мужчины по знаку зодиака являются лучшими хозяевами

Лев

Этот знак зодиака обожает быть в центре внимания, постоянно хочет, чтобы им восхищались и является одним из лучших руководителей. Впрочем, дома такой мужчина стремится только отдыхать. Нередко Лев убежден, что домашняя работа не для него, всегда найдется нечто более важное и интересное. Он любит большие шумные компании, впрочем, не желает прилагать руку к приготовлениям.

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Водолей

Домашняя работа для этих мужчин кажется очень скучной. Они могут быть мастерами на все руки, впрочем, дома не желают что-то делать. Домашнее хозяйство не доставляет Водолеям удовольствие. Кроме того, хотя им нравится ходить в гости, встречать кого-то дома – не очень.

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