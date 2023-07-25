Уже цього тижня 2 знакам зодіаку зізнаються в коханні
Зірки пророкують романтичний вечір одразу кільком знакам зодіаку. Цим людям зізнаються у коханні.
Так, Терези та Стрільці вже незабаром почують важливі слова. Про це пише 24 Канал.
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Терези
Людина, з якою ви так багато часу проводите разом і насолоджуєтеся кожним момент, нарешті скаже, що любить вас. Не бійтеся показати свої почуття, відповідайте так, як підказує ваше серце.
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Стрільці
Зізнання в коханні — важливий крок у житті кожного. Для вас підготували дещо особливе. Попереду щасливе життя поруч з коханою людиною.
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