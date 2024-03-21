Так, Рибам, Діві та Скорпіону важко знайти друзів. Чому саме, пише LifeStyle 24.

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Риби

Рибам властива велика емоційність та тендітність. Їм часто важко знайти спільну мову з тими, хто не розуміє їхніх почуттів і потреб.

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Діва

Ці люди перфекціоністи. Діви уважні до деталей. Водночас сильна вимогливість не тільки до себе, може зробити їх дуже вибагливими у виборі друзів.

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Скорпіон

Народжені під цим сузір'ям покладають великі надії на дружбу. Скорпіонам важливий глибокий емоційний зв'язок. До речі, багатьох їхній характер може здаватися дещо "специфічним". Через усе це Скорпіонам складно заводити тривалі дружні стосунки.

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