Так, є три найбільш тактильні знаки зодіаку. Зокрема, Телець, Рак і Діва, пише Love 24.

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Телець

Представники цього знаку зодіаку дуже цінують комфорт. Також Тельці тактильні. Ба більше, вони насолоджуються ніжними та чуттєвими дотиками.

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Рак

Емоційні та чутливі Раки зазвичай є дуже ніжними. Вони обожнюють дотики. Тактильність для Раків є вкрай важливою складовою у стосунках.

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Риби

Народжені під цим знаком дуже мрійливі й тактильні. Ніжні обійми – те, що їм потрібно. Через дотик Риби також проявляють свою любов.

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