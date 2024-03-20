Риби та Стрілець. Саме ці знаки найчастіше мають труднощі з грошима, пише LifeStyle 24.

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Риби

Народжені під цим знаком зодіаку емоційні та співчутливі. Це може призвести до того, що Риби витрачають гроші, допомагаючи іншим, іноді навіть на шкоду власному фінансовому становищу.

Також ці люди можуть мати тенденцію до уникнення реальності. Це призводить до недбалості у фінансових питаннях та ухилення від розв'язання грошових проблем.

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Стрілець

Представники цього знаку відомі своєю любов'ю до пригод та ризику. Стрільці можуть бути не дуже обережними у витратах та схильні до імпульсивних рішень, що негативно впливає на їхнє фінансове становище.

Також ці люди схильні до оптимізму, що може призвести до недооцінки ризиків у фінансових справах.

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