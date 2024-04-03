Тільки для 2 знаків зодіаку ретроградний Меркурій стане найкращим часом цієї весни

Ретроградний Меркурій триватиме до 25 квітня. Цікаво, що цей період стане найкращим часом для двох знаків зодіаку.

Так, Скорпіон і Близнюки, квітень стане для вас найуспішнішим місяцем весни. Чого чекати, пише LifeStyle 24.

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Скорпіон

Цього місяця ви будете на сьомому небі від щастя. За що б не взялися, все виходить легко та ідеально. Зірки пророкують вам шалений успіх, зокрема, у фінансах.

Окрім того, доля підготувала ще дещо цікаве. Насолодіться кожним моментом. У вас все буде якнайкраще.

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Близнюки

Період ретроградного Меркурію буде для вас дуже успішним. Зможете швидко втілити все задумане в реальність.

Також попереду дуже цікаве знайомство з людиною, що змінить ваше життя на краще. Відкрийте своє серце для кохання й живіть на повну.

До речі У квітні 3 знаки зодіаку зустрінуть кохання всього життя: кому пощастить

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