Так, Скорпион и Близнецы, апрель станет для вас самым успешным месяцем весны. Чего ждать, пишет LifeStyle 24.
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Скорпион
В этом месяце вы будете на седьмом небе от счастья. За что бы ни взялись, все получается легко и идеально. Звезды предсказывают вам огромный успех, в частности, в финансах.
Кроме того, судьба подготовила еще кое-что интересное. Насладитесь каждым моментом. У вас все будет как нельзя лучше.
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Близнецы
Период ретроградного Меркурия будет для вас очень успешным. Сможете быстро воплотить все задуманное в реальность.
Также впереди очень интересное знакомство с человеком, что изменит вашу жизнь к лучшему. Откройте свое сердце для любви и живите на полную.
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