Грошей не буде: яким знакам зодіаку не варто розраховувати на додатковий прибуток цього тижня

Цього тижня 4 знакам зодіаку не варто розраховувати на додатковий прибуток. Зірки пророкують успіх іншим людям.

Так, Телець, Водолій, Риби та Стрілець, найближчими днями не вийде значно примножити власний дохід. Про це пише 24 Канал.

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Телець

Ймовірно, перед вами вже постали фінансові труднощі. Втім, розв'язати проблеми до кінця тижня не вийде. Краще спробуйте знову вже з понеділка.

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Водолій

Не варто сподіватися на додатковий дохід. Найближчими днями необхідно зосередитися на чомусь одному й розвиватися саме в цьому напрямку.

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Риби

Ви поки не змогли розв'язати проблемні питання. На жаль, найближчим часом зробити це не вийде. Однак, фортуна, ймовірно, буде на вашому боці вже з понеділка.

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Стрілець

Новорічні свята завершилися. Ймовірно, ви потратили на них доволі-таки велику суму, однак, не змушуйте себе терміново поповнювати запаси. Краще дозвольте собі ще декілька днів відпочити.

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