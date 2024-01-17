Так, Риби, Рак і Стрілець можуть мати певні труднощі цього тижня. Чого чекати, пише 24 Канал.

До речі Одному зі знаків зодіаку не варто очікувати на додатковий прибуток цього місяця

Риби

Народжені під цим знаком емоційні, творчі та чутливі особистості. Уже цього тижня у Риб можуть виникнути труднощі щодо вирішення конфліктів на роботі.

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Рак

Ці емоційні люди можуть мати труднощі у вирішенні конфліктів. Окрім того, ймовірно, відчуватимуть стрес через роботу. До речі, Раки можуть бути колегами, які завжди прийдуть на допомогу та прикриють, але їм важливо мати підтримку й розуміння від свого оточення.

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Стрілець

Перед вихідними Стрільцями буде доволі важко сконцентруватися над виконанням рутинних завдань. Ці люди креативні ентузіасти, яким може дещо бракувати терпіння.

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