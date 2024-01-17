Однак астрологи кажуть, що цього місяця одному зі знаків зодіаку не варто очікувати додаткових коштів. Хоча справи на роботі йдуть добре. У чому ж причина та про кого йдеться, дізнайтеся у гороскопі 24 Каналу.

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Козоріг

Зазвичай Козороги багато працюють. Вони навіть можуть відкласти довгоочікуваний відпочинок, аби завершити всі справи на роботі. Через це нерідко трапляються проблеми зі здоров'ям, адже організм виснажується.

Проте у січні представники цього знаку зодіаку вирішили більше розслаблятися. Тому прибуток може трохи зменшитися. Ви не відчуєте суттєвого браку коштів, однак, звичної премії не отримаєте. Тож дорогі покупки варто відкласти на більш сприятливий фінансовий період. Астрологи кажуть, що він почнеться вже навесні.

Керівництво бачить, що ви почали працювати не так, як раніше. Тому незабаром може викликати на розмову. Поясніть директору, що намагаєтесь не знижувати продуктивність, однак, хочете більше відпочити цієї зими. Ви – цінний працівник для компанії, тож звільнення точно не загрожує. Навпаки, отримаєте шалену підтримку не лише від керівництва, але й від колег.

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