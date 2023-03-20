У квітні 2023 року лише три знаки зодіаку зможуть віднайти кохання – вірну та люблячу людину, яка стане підтримкою у всіх сферах життя. Астрологи повідомляють, що це Овен, Рак і Терези.

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Овен

Зазвичай Овни не мають труднощів у пошуках другої половинки, бо доволі часто оточені увагою. Однак частою проблемою цих людей є те, що складно знайти споріднену душу.

Проте у квітні на Овна чекає піднесення в особистому житті шляхом несподіваної та особливої зустрічі з людиною, яка стане вашим партнером. Тому астрологи радять не уникати поїздок, виходів у світ та навіть звичайних прогулянок містом, що можуть обернутися для вас сюрпризом.



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Рак

Раки здебільшого доволі скептично ставляться до кохання з першого погляду, але квітень змусить їх змінити свою думку. Скоріш за все, стріла Купідона підстереже вас там, де ви зовсім цього не очікуватимете.

Планети підказують, що Ракам варто піддатися цим почуттям, що заволодіють вами. Це не зіграє з вами злий жарт, а допоможе розкритися та продемонструвати ваш романтичний бік.



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Терези

Певний час Терези не помічали своєї самотності, бо зазвичай вони достатньо занурені в роботу. Але погодьтесь, що з часом стає помітною порожнеча у серці.

Озирніться навколо: поблизу вас точно є людина, яка проявляє свою увагу та почуття. Не відштовхуйте її, а спробуйте поспілкуватися тет-а-тет: результат вас здивує, а серце знову горітиме.



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