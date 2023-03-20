Найважча зима позаду, а попереду в Риб, Левів, Скорпіонів та Овнів якісні зміни в матеріальному становищі, передає 24 Канал.

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Риби

У Риб навесні почнеться біла смуга. Гроші самі липнутимуть до вас, ви отримаєте щедру винагороду за всі старання та зусилля. Крім того, найближчим часом вам можуть зробити вигідну пропозицію, яка суттєво покращить рівень життя. Однак не варто сидіти, склавши руки. Не скупіться й почніть уже збирати на щось глобальне.

Гороскоп для Риб

Лев

Левам варто бути пильними й критично мислити, щоб не проґавити можливість заробити навесні. У представників цього знаку зодіаку буде багато шансів зміцнити свою фінансову подушку. Доля сама підкидатиме вам можливості збагатитися, зірки на вашому боці.

Гороскоп для Левів

Скорпіон

У Скорпіонів найближчим часом з'явиться багато клопотів, турбот і справ, які довго відкладалися на потім. Однак те, що пролежало в довгому ящику, може принести грошову винагороду. Також до цих знаків зодіаку буде прихильне керівництво на роботі, тож можете розраховувати на премії.

Гороскоп для Скорпіонів

Овен

Представникам цього знаку зодіаку навесні в матеріальному плані пощастить чи не найбільше. На них чекає кар'єрне зростання, успіх у нових проєктах і бізнесі. Тож Овнам варто ризикнути, щоб наступні місяці були успішними та прибутковими.

Гороскоп для Овнів